Milik | 'Szczesny non mi sorprende Juve? Spero di rimanerci a lungo Un sogno giocare contro la Francia'

...2 - 0 l'Arabia grazie alle reti di Zielinksi e Lewandowski (e ad un altro rigore parato da)... polacco Michniewicz decida di schierare insiemee Lewandowski in attacco: nello scolastico 4 -...Presente anche: 'Sappiamo che sono un'ottima squadra ma siamo concentrati su noi stessi. ...Non sono sorpreso dal suo rendimento, non ha imparato a parare ieri, queste ultime non sono ...Lo ha detto oggi Arkadius Milik, l'attaccante polacco della Juventus, alla vigilia dell'ottavo di finale contro la Francia. Un punto di forza per la nazionale polacca sarà comunque il portiere ...Così l'attaccante bianconero in conferenza stampa: "Szczesny Non sono sorpreso dal suo rendimento". E il ct Michniewicz: "Se li battiamo siamo campioni del mondo... Ecco perché!" ...