LIVE Sci di fondo | Sprint Lillehammer 2022 in DIRETTA | Pellegrino è in finale! Ribom concede il bis tra le donne!

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.29: Tutto pronto per la finale maschile con Federicoa caccia del podio! Al via Klaebo (Nor), Northug (Nor),(Ita), Anger (Swe), Golberg (Nor), Evensen (Nor) 13.25: ANCORA! La svedeseil bis dopo Ruka battendo la compagna di squadra Dahlqvist al primo podio stagionale dopo la caduta in Finlandia e ancora podio per Tiril Udnes Weng, terza. Diggins ci ha provato nella parte centrale, crollando poi nel finale e chiudendo quarta, poi Carl ed Hagstroem. Ancora una doppietta svedese 13.23: Dahlqvist in testa a metà gara 13.19: Tra poco il via della finale femminile con Dahlqvist (Swe), Diggins (Usa), MT. Weng (Nor),(Swe), Hagstroem (Swe), Carl (Ger) 13.18: Prima finale della stagione per ...