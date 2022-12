Inchiesta Juve | aumento di capitale | “Servivano 650 milioni”

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – Allantus sarebbe servito undidi 650e non di 400. Sono le riflessioni dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e del Cfo Stefano Cerrato, come emerge quanto emerge dalle carte dell’della procura di Torino sui conti dellantus. “Ci sono alcuni giocatori nell’Under 23 che sono stati acquisiti a dei prezzi belli alti e che come ammortamenti ci cubano”, dice Cerrato. All’esito del confronto, Arrivabene osserva che “fatti i conti della serva noi dovevamo fare, per star tranquilli, undidi 650, non di 400 per sanare”. E Cerrato conferma: “Per sanare tutto in un’unica botta, sì”. La crescita dei costi (in particolare, degli acquisiti e degli ...

Sono tre le date chiave per il futuro societario della Juventus , travolta dal terremoto giudiziario per l'su plusvalenze false e bilanci taroccati. La prima è quella del 27 dicembre, quando ci sarà la prossima assemblea dei soci, ma in realtà ancor più importante è quella della vigilia di Natale,......bilanciNon solo in Italia, la situazione Juventus sarà analizzata anche dalla Uefa che agirà in parallelo e spera di riuscire a prendere delle decisioni velocemente Andrea Della Sala Non solo in Italia, la ...