In Indonesia carcere per chi fa sesso fuori dal matrimonio

Il parlamento indonesiano dovrebbe approvare questo mese, forse già la prossima settimana, una nuova legge che punirà il sesso al di fuori del matrimonio con la reclusione fino a un anno. La legge, se ...In Italia c'è chi punta a incentivare i matrimoni con i bonus (soprattutto quelli in Chiesa, ma questa è un'altra ... Indonesia, sesso fuori dal matrimonio punito con il carcere Il parlamento indonesiano dovrebbe approvare questo mese, forse già la prossima settimana, una nuova legge che punirà il sesso al di fuori del matrimonio con la reclusione fino a un anno. (ANSA) ...È approdata al parlamento indonesiano, e verrà approvata probabilmente entro questo mese, una nuova legge che prevede la punizione per chi fa sesso fuori dal matrimonio. La pena prevista è il carcere ...