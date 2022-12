Cristiano Ronaldo litiga con un giocatore della Corea | «Non accelero perché me lo dici tu»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 dicembre 2022)è stato coinvolto in un acceso battibecco con unavversario durante la sconfitta per 2-1 del Portogallo contro ladel Sud.è stato sostituito al 65° minutopartita e gli è stato detto di lasciare rapidamente il campo daldel Sud Cho Gue Sung. I due si sono scontrati quandoha lasciato il campo, ma l’ex attaccante del Manchester United e del Real Madrid ha minimizzato l’incidente in seguito difronte ai giornalisti: «Primamia sostituzione, uno dei loro giocatori mi diceva di uscire velocemente, ha detto. Gli ho detto di stare zitto, non ha autorità, non deve dire ...