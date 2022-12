“Se ne va” GF Vip | ora Alfonso Signorini e il pubblico perdono la figura migliore

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Si sente sempre più parlare di lei, Giulia Salemi non ha mai smesso di investire sul suo futuro mettendoci tutta se stessa e i risultati stanno pian piano arrivando. Chi anni fa le aveva dato poco credito oggi dovrà ricredersi. La metà di Pierpaolo Pretelli è corteggiata sia dalla politica che dalla Rai. Saluterà Mediaset? Pare proprio di sì. Sembra incredibile, considerando che negli ultimi anni il Biscione ha rappresentato una seconda casa per lei. Mediaset, insieme al sempre più rilevante mondo social, è stata il trampolino di lancio di Giulia Salemi, che ha colto e sfruttato al meglio ogni occasione offertale. Ma oggi è ora di crescere. La Rai la corteggia. Giulia Salemi, le voci sull’addio Se nello scintillante studio del GF Vip 7 di, dove ha il ruolo di lettrice di tweet, la collega Sonia Bruganelli la punzecchia ...

ilmessaggero.it

...così Gf, Nikita su Antonella: 'Edoardo la controlla sul cibo altrimenti 'svacca'' Oriana Marzoli : 'Ho un ritardo '. Cosa è successo Oriana Marzoli ha un ritardo Dopo aver trascorso un'a ...'C'è posta per te' da gennaio, 'Amici' da marzo, la prosecuzione del 'Grande Fratello', 'Lo ... Le reti tematichediventano un pezzo importante dell'offerta con uno share complessivo del 12,1%. Gf Vip, la frase di Edoardo Donnamaria su Oriana Marzoli: ora è a rischio espulsione Oriana Marzoli, dopo aver passato la notte con Antonino Spinalbese, allarma i fan del Grande Fratello Vip rivelando di avere il ciclo in ritardo.Morto a Salerno in moto a 32 anni. La terribile fine di Domenico Santucci, barista di Nocera Superiore, sarebbe dovuta a uno spartitraffico "invisibile". Mercoledì sera si ...