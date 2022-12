Schianto fatale in A4 | muore 30enne bergamasco

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 2 dicembre 2022) È morto sul colpo M.P.,originario della provincia di Bergamo, vittima di un terribilenella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 dicembre lungo la A4, all’altezza di Sommacampagna (Verona). Il giovane stava viaggiando a bordo della sua Bmw in direzione Milano, quando è rimasto coinvolto in un incidente che ha riguardato inizialmente due camion. Secondo una prima ricostruzione, attorno all’1.30 uno dei due mezzi pesanti, con targa polacca, si sarebbe immesso sulla carreggiata dopo essersi fermato in una piazzola di sosta, finendo contro un altro tir che a sua volta è stato così sbalzato tra la seconda e la terza corsia: proprio in quel momento sopraggiungeva la Bmw guidata da M.P., andata completamente distrutta in un impatto violentissimo. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimarlo ad opera del personale medico, intervenuto con ...