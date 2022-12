TGCOM

In alternativa al nero, anche lui di gran moda, ma meno cupo, è una delle tendenze più 'in' ...Ilè di grande tendenza già da qualche stagione e regala atmosfere raffinate e armoniose., 2009) nel kumite, Gabriel Geddo ( cint. Bianca 2012) nel kata, Ludovica( cint. Arancio 2014) nel kata, Micheal Acaro ( cint. Gialla 2010) nel kata; - 10 medaglie di bronzo per il ... Marrone, rosa, minimal: gli stili 2022 per l’Albero di Natale Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Eccoci giunti all'ultima settimana di novembre e, come ogni lunedì, è arrivato il momento di conoscere tutti i festeggiati di questa settimana. Vediamo insieme chi sono!