Macron a Washington con in testa anche Nuova Delhi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Mentre Emmanuelvola in visita di stato a(portandosi dietro qualche polemica con gli Usa), il ministro della Difesa Sébastien Lecornu prepara le valigie per l’India, per un viaggio con cui rafforzare le relazioni, proporre armi fabriqué en France a, preparare il terreno per una prossima visita del titolare dell’Eliseo — e un incontro con Nerendra Modi che potenzialmente si potrebbe portare dietro, a inizio 2023, l’annuncio di accordi in costruzione proprio durante i contatti come quello di Lecornu. Sulla visita dialla Casa Bianca e il viaggio del ministro della Difesa in India, salta subito alla mente l’Aukus. In Francia si sono ormai convinti che sia necessario voltare pagina sulla vicenda dei sottomarini franco-australiani, contratto di vendita rotto nel 2021 ...