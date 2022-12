Lucy Liu | stella della Walk of Fame hollywoodiana e del red carpet

(Di venerdì 2 dicembre 2022)Liu è tornata al cinema, anche se soltanto attraverso la sua voce grazie a Strange World, ultima fatica d’animazioneDisney. L’attrice è entrata di diritto nella pop culture recitando in Charlie’s Angels e ha ricevuto qualche anno fa la suasullaofdi Hollywood. I più nostalgici la ricorderanno al fianco di Cameron Diaz e Drew Barrymore in Charlie’s Angels, ma la carriera diLiu è andata oltre. Il suo ultimo progetto l’ha coinvolta come doppiatrice in Strange World, l’ultima fatica animata di Disney in cui presta la voce a Callisto. E pare che l’attrice sia stata coinvolta più del dovuto nel progetto in questione. Come riporta SlashFilm, gli autori l’hanno consultata più volte per definire al meglio il suo personaggio e renderlo un po’ più suo, ...

ComingSoon.it

Helen Mirren è stata scelta per interpretare l'antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a. Tutte le informazioni nella nostra scheda . Cosa ne pensate di Shazam 2! Ditecelo qui di ...Anche se il suo momento di gloria sul grande schermo non è durato moltissimo,ha lasciato un segno profondo nell'immaginario cinematografico contemporaneo. Con un ruolo in particolare, come dimostrano i cinque film in streaming selezionati per renderle omaggio nel ... I migliori film in streaming interpretati da Lucy Liu L'attrice che vedremo tra poco in Shazam! Furia degli dei compie oggi 54 anni. Ecco 5 titoli in streaming per ricordare la sua carriera.David F. Sandberg, regista di Shazam!, ha motivato la scelta di trarre ispirazione per il sequel in arrivo nel 2023.