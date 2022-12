Le pagelle di Giappone-Spagna 2-1 | Samurai agli ottavi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) È stata una serata calcisticamente memorabile per il Paese del Sol Levante, che è riuscito nell’impresa di qualificarsidi finale da primo di un girone proibitivo. Dopo un primo tempo dominato dal gioco avvolgente (e soporifero) ma vanesio della, i nipponici sono riusciti a scuotersi nella ripresa grazie ai cambi, così come era successo nella partita contro la Germania. L’ingresso ad inizio ripresa di Doan e Mitoma ha portato infatti un gol e un assistasiatici, che hanno ribaltato lo 0-1 iniziale di Morata. La seconda retese, siglata da Tanaka con un tap-in, è stata oggetto di numerose discussioni: si pensava infatti che fosse viziata da un grave errore arbitrale: l’uscita non ravvisata del pallone dal campo prima del cross. Ulteriori immagini hanno però chiarito la ...

La selezione guidata dal c.t. Moriyasu chiude il girone eliminatorio al primo posto. Non sfigura il Costarica, Spagna camaleontica ...Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le, le parole dei protagonisti e la moviola. Quale sarà il risultato finale del match Non resta che scoprirlo. Il, ...I voti al Mondiale fin qui: l’impresa del Marocco è da 9, Al Dawsari 2 gol e Rolls Royce per tutti, l’eroe del Giappone è Doan, Cristiano Ronaldo che vuole il gol del compagno merita 5 ..."Juve, io ci sono". Titola così in prima pagina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con il chiaro messaggio di apertura di Alessandro Del Piero ...