Amichevoli Napoli | scelta la quarta avversaria | si giocherà prima di Natale

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 2 dicembre 2022) È ufficialmente iniziato il ritiro delad Antalya. La squadra è arrivata ieri al Regnum Carya e oggi ha svolto il primo allenamento nel lussuoso resort di Belek. Spalletti sfrutterà questi dieci giorni per testare la condizione fisica dei suoi giocatori e per preparare al meglio la ripresa del campionato: il 4 gennaio si va a San Siro per fidare l’Inter. Luciano Spalletti (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images), il programma degli azzurri Nel corso di questo mini ritiro invernale in Turchia, ilscenderà in campo in due occasioni: previste duecontro i padroni di casa dell’Antalyaspor mercoledì 7 dicembre e un’altra domenica 11 dicembre contro il Crystal Palace. Una volta tornati a, i ragazzi di Spalletti si esibiranno ...