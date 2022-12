Tredicesima | arriva la brutta notiza | Purtroppo sarà così per molti

Leggi su formatonews

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Siamo nel periodo dell’anno in cui circa 33 milioni d’italiani si preparano a incassare la. Un aiuto molto importante per le famiglie. Si tratta di un doppio stipendio che durante le festività natalizie fa davvero bene alle tasche degli italiani dipendenti. Non solo lo shopping, che in questo periodo è utile per gli acquisti di fine anno, ma anche per la spesa alimentare. Si sa questo è il periodo dell’anno in cui si preparano grandi tavolate sia per pranzi e cene. Basti pensare al Cenone di della vigilia o a quello del Capodanno. Oppure il pranzo di Natale.lanotizia.sara? cosi? per(pixabay.com)Cosa sta accadendo oggi? La, spesso sfuma per rientrare dai debiti e dai ritardi di ...