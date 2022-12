Scooter contro un albero | morta una donna a Roma | il tragico incidente nella notte

La donna è morta la notte scorsa, dopo essersi schiantata con loun albero lungo via delle Terme di Caracalla. Suv travolge due ragazzi in bici e non si ferma: morto Manuel, 16 anni. ......donna ha perso la vita nella notte di mercoledì mentre era in sella al suoin via Antoniniana, a Caracalla. Mentre percorreva la strada sul suo Honda Sh 125 a un certo momento è finita...Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio intorno alle 15.30 a Chiavari in Corso De Michiel. A scontrarsi sono stati uno scooter e un’auto. Due ...Continua la strage sulle strade killer della Capitale. Questa volta la centocinquesima vittima è Valeria Sebastiani di 39 anni. La ...