Quattro magnifici make-up per le Feste firmati Armani

Leggi su panorama

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Eleganza, grazia e perfezione, sono questi i principi che ispirano Linda Cantello, International-up artist Giorgioche preparalook glow per leinvernali. «Power Fabric è il fondotinta a lunga tenuta dal finish di porcellana che nasce nel backstage delle sfilate. Comincio sempre dalla pelle, incarnato impeccabile e dall'aspetto naturale. La sua formula a lunga tenuta è stata sviluppata sulla base di indicazioni molto precise da parte di Giorgioper soddisfare al meglio ogni requisito» dichiara la stylist. Il-upnon nasconde e non trasforma, è pensato per mettere in risalto la bellezza di ciascuno e si avvale di formulazioni create con tecnologie avanzate: dai rossetti incredibilmente intensi agli ombretti luminosi, il ...