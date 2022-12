Multe ai No Vax | oggi scade il termine di 180 giorni Cosa succede ora

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022) in vista della sentenza della Consulta sull’obbligo vaccinale Sono scaduti ieri, 30 novembre, i termini per giustificare il mancato adempimento all’obbligo vaccinale, dovuto a motivi sanitari, come ad esempio l’aver contratto il Covid nel periodo di riferimento o a impossibilità per motivi di salute. Quindi, scattano da, primo dicembre, ledi 100 euro per i No Vax, che garantirebbero un introito complessivo per lo Stato pari a 1,9 milioni. I destinatari dellesono gli over 50 e tutte le categorie sottoposte ad obbligo vaccinale, tra cui compaiono anche le forze dell’ordine e il personale sanitario, che dall’8 gennaio al 15 giugno non si erano vaccinati. Intanto la Corte Costituzionale si appresta a decidere sulla legittimità dell’obbligo vaccinale e sulla sospensione dal lavoro e della retribuzione, regola introdotta ...