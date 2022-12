Mondiali | Collina spiega i “maxi recuperi”

Leggi su zon

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Una delle peculiarità deidi Qatar 2022 sono senz’altro i tempi di recupero apparsi, specialmente nelle prime sfide, straordinariamente esagerati. Ebbene, dietro ilextra time c’è una precisa scelta e volontà della Fifa. A fare chiarezza ci pensa Pierluigi, presidente della Commissioni arbitri della Fifa: “Abbiamo dato ai nostri arbitri alcune indicazioni specifiche , da considerare in modo accurato, in particolare il tempo per gli infortuni dei giocatori che era già stato calcolato, ma in modo standardizzato, per un minuto per ogni intervento. Però ci sono molti infortuni che richiedono più di un minuto per essere curati”. E’ lo stessoa indicare quale dovrebbe essere in media il recupero di una partita: “Ho detto dieci minuti in media. Se guardiamo indietro a quattro anni fa in ...