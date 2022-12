Modric | «La Croazia ha meritato gli ottavi»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Luka, centrocampista del Real Madrid e ora al Mondiale con la, ha parlato al termine del match con il Belgio Lukaè stato uno dei migliori in campo in-Belgio. Ecco le sue dichiarazioni a fine gara.-BELGIO – «Siamo felicissimi, siamo arrivati aglidi finale! Penso che ce lo siamoin base alle partite giocate, soprattutto le ultime due. Anche oggi abbiamo giocato bene, anche se ci sono stati dei momenti difficili, ma abbiamo giocato contro il Belgio, una nazionale forte e potente. Diciamo che avremmo anche potuto risolvere il discorso qualificazione prima di oggi…».– «Oggi abbiamo lasciato il cuore in campo, ognuno di noi ha dato tutto. Abbiamo superato il girone, dimostrando di essere un ...

... dall'altra parte, viene fischiato un possibile rigore allaper un fallo di Carrasco ai ... prima con Kovacic poi con Brozovic e, tutti e tre respinti da un attento Courtois. Al 60' e al ...Commenta per primo Lasi accontenta del pareggio col Belgio e vola agli ottavi di finale dei Mondiali. Il volto al centro della formazione di Dalic non può che essere ancora una volta, autore di un'ottima ...FRANCESCO LOIACONO - Ai Mondiali del Qatar 2022 si conclude il Gruppo F con le terze e ultime partite in contemporanea delle 16. Il Marocco vince 2-1 a Doha con il Canada e con 7 punti si qualifica pe ...I mondiali perdono così una delle loro potenziali protagoniste. Lo 0-0 con cui si è concluso l'incontro non è stato sufficiente ai diavoli rossi per spiccare il volo verso il turno successivo.