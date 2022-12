CronacaComune

UsdJpy grafico Mensile Inl'exdi resistenza che potrebbe fare da supporto al movimento attuale dei prezzi Attenzione massima su UsdJpy , che non presenta supporti e resistenze di lungo ...Con le due nuove varianti, nelle finiture blu indaco eagave e bianco avorio Fima Carlo Frattini pone le basi per una linea outdoor e wellness dalle elevate prestazioni e dal grande impatto ... L'area verde di via Golena diventa 'Parco del Cocomero' per iniziativa dei bambini della scuola 'Bruno Ciari' 'Parco del Cocomero': è questo il nome che è stato scelto per l'area verde di via Golena a Cocomaro di Focomorto dai bambini e dalle bambine della vicina scuola primaria 'Bruno Ciari'. L'intitolazione ...Una robusta opera di manutenzione straordinaria per il verde urbano: un milione e 200mila euro per potature, abbattimenti e messe a dimora di nuovi ...