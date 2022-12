Giovanni Paolo II e Gorbaciov | l’incontro in Vaticano

Aleteia

... perché teniamo viva la speranza', ammonisce(Romani, II Lettura); non basta essere pii e ... preparerò la via del Signore e la percorrerò senza paura, come. Coraggio, convertiamoci e ...RIETI - Folla a SanReatino per l'ultimo saluto al ventiquattrenne Riccardo Blasi , morto suicida nella serata ...Annibaldi conferma con poche parole: 'Abbiamo giocato insieme, era molto ... Volevo fare l’attore ma Giovanni Paolo II ha cambiato la mia vita Le comunità di recupero per tossicodipendenti sono diventate un vero e proprio salvacondotto per uscire di galera. I criminali romani “che contano” lo sanno bene e ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...