Frana a Ischia | Musumeci | ' Interessati 900 edifici | oltre 140 mm di pioggia in 24 ore'

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Informativa del ministro alla Camera. 'Abusivismo tema non più eludibile. Sospensione dei mutui per gli ...

Informativa del ministro alla Camera. 'Abusivismo tema non più eludibile. Sospensione dei mutui per gli ...... Nello Musumeci , nell'informativa urgente alla Camera sullache sabato 26 novembre ha colpito il comune di Casamicciola , sull'isola di. 'Allo stato attuale - ha aggiunto il Ministro - ...Informativa del ministro alla Camera. "Abusivismo tema non più eludibile. Sospensione dei mutui per gli sfollati" ...La frana di sabato a Ischia ha interessato "circa 900 edifici" nel comune di Casamicciola. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nell'informativa ur ...