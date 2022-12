Carlo Messina difende il reddito di cittadinanza per tutelare i più poveri

(Di giovedì 1 dicembre 2022) «La priorità di chiunque abbia una visione e una responsabilità sociale deve essere aiutare ie tutti coloro che stanno pagando il prezzo più alto della crisi: vale per il governo e i parlamentari, vale per le aziende che stanno facendo utili e devono dare più soldi ai lavoratori, come abbiamo fatto noi stanziando 75 milioni di euro per bonus ai dipendenti»., amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, il banchiere più importante del Paese, rilascia un’intervista alla Stampa in cuiildi, mettendo in guardia il governo sulla definizione di «occupabili» contro il rischio di tensioni sociali, e attacca i condoni fiscali «che rappresentano il peggio». Ma mostrandosi ottimista per il futuro dell’Italia. Certo, ammette ...

La profezia disulla fine della crisi In particolare l'occupazione aumenta a ottobre (+0,4%) per uomini e donne, per i dipendenti permanenti e per gli ultracinquantenni; diminuisce ...13:35 La Stampa intervistae il titolo è: 'Il governo non tocchi il reddito'. Poi leggi l'intervista e non dice proprio così... 14:44 In Svizzera chiedono di usare meno auto elettriche ...“Aiutare i poveri e tutti coloro che stanno pagando il prezzo più alto dell’attuale crisi”. A lanciare l’ultimo appello in favore del Reddito di Cittadinanza è Carlo Messina. Sulle pagine de La Stampa ...Fuori dalla crisi tra sei mesi. L'amministratore delegato di Banca Intesa-Sanpaolo, Carlo Messina, fa la sua profezia sulla fine ...