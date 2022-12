Cambia tutto per i voli in Europa | si potrà finalmente utilizzare

Leggi su viagginews

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Una novità che rappresenta in molti sensi una svolta epica,, dopo anni, gli utenti potranno iniziare adla connessione dati anche in aereo. Una notizia che arriva con grande attesa perché gli utenti in volo non dovranno più attivare alcuna modalità aereo, inon saranno più un limite e siaccedere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com