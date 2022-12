Assolta l’ex compagna di Allegri | il tecnico l’aveva querelata

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Claudia Ughi, exdell’allenatore bianconero Massimiliano, è stata“perché il fatto non sussiste” dalle accuse di appropriazione indebita e malversazione dei soldi del mantenimento del figlio di undici anni. Questo l’esito del processo a Torino, dopo che ildella Juventusaccusandola di avere utilizzato i soldi per sé e anche, tra le altre contestazioni, per pagare le rette universitarie della figlia maggiore, avuta da una relazione precedente. Claudia Ughi, per la quale l’accusa aveva chiesto un anno e due mesi, era difesa dagli avvocati Paolo Davico Bonino e Davide Steccanella SportFace.