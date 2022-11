Arabia Saudita | Renard | 'Messico superiore | avrebbero dovuto segnare di più'

...00 Stati Uniti - Galles 1 - 1 CALCIO - AMICHEVOLI 21:00 Iraq - Venezuela VOLLEY - SUPERLEGA 19:30 Verona - Padova 3 - 0 CALCIO - MONDIALI QATAR 11:00 Argentina -1 - 2 14:00 Danimarca -...AGI - Szczesny para un altro rigore ma l'Argentina passa per 2 - 0. Bene Di Maria, si salvano Glik e Kiwior. Spaesati i due polacchi Zielinski e Bereszynski. Non basta il 2 - 0 sull'al Messico di un super Lozano che viene comunque eliminato. Sconfitta indolore per la Francia con un Rabiot in ombra. Fuori dal mondiale la Danimarca di un Maehle in chiaroscuro. ...La cronaca della giornata di Qatar 2022: Francia e Argentina agli ottavi da prime del girone; qualificazione anche per Polonia e Australia.MONDIALI 2022 - Diamo i voti alla partita del Lusail Iconic Stadium terminata sul punteggio di 2-1 in favore del Messico.