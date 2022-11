Mondiali in Qatar | c’è ipocrisia nella protesta occidentale?

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Iinsono da settimane ormai oggetto di numerose critiche, da parte di alcuni Paesi occidentali e financo squadre europee sul campo, per quanto concerne il rispetto nello Stato dei diritti umani. Una risoluzione del Consiglio europeo ha recentemente denunciato le violazioni dei diritti umani avvenute indurante la realizzazione degli stadi e ha contestato la posizione troppo “buona” della FIFA nell’assegnazione di questa edizione 2022 del torneo mondiale a Doha. Non ha tardato ad arrivare anche la risposta ufficiale e istituzionale del Paese. “Non accettiamo dettami né lezioni morali da nessuno”, avrebbe affermato il consiglio della Shura, l’autorità legislativa e di controllo sul governo. Germani aiin/FOTO ANSA/Friedemann Vogel“Lo Stato del ...

Tunisia - Francia 1 - 0 Una piccola Francia, già qualificata e con una formazione stravolta da Deschamps per risparmiare energie, cede il passo a una quadrata e motivata Tunisia e chiude il girone con ......giornata deitra Arabia Saudita e Messico: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Lusail Iconic Stadium va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale intra ...Prima volta di una donna-arbitro al Mondiale. Era ora. Nel paese dei diritti calpestati, tutto ciò assume un contorno più rilevante. Succede in un Qatar dove una donna deve chiedere il permesso al suo ...Il centrocampista atalantino: "Gakpo ha fatto bene a restare al Psv. Per ora... Gli olandesi ci criticano per il nostro gioco, ma noi siamo molto lucidi, senza fare troppo spettacolo, perché alla fine ...