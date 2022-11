Marocco | Regragui | “Bono sta meglio | resta il titolare ed è pronto per giocare”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il commissario tecnico del, Walid, alla vigilia della sfida contro il Canada valevole per la terza giornata dei Mondiali di Qatar 2022, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni del portiere Yassine Bounou: “Yassine èper, sta. Luiil nostro, è uno dei leader della squadra ed èper la partita di domani”. Alla Nazionale africana basterà anche un pareggio per qualificarsi agli ottavi di finale per la seconda volta nella sua storia dopo Messico 1986. SportFace.