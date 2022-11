Agenzia ANSA

Anche grazie ai social si è messa in moto la macchina della solidarietà per. Ettore Coda, 64 anni, piccolo imprenditore edile ischitano, ha postato un video che in poche ore ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni per chiedere sostegno per i ...Il capo di stato maggiore dei requirenti che per la strage (si, strage) dista ... Soprattutto ha chiamato nellaanche la Regione: che deve cambiare i suoi modelli di formazione in ... Casamicciola: gara di solidarietà anche grazie ai social NAPOLI - " Esprimo per Casamicciola il cordoglio di tutto il mondo del calcio. Disporrò un minuto di raccoglimento questo fine settimana per tutte le gare di campionato". Lo ha detto il presidente del ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...