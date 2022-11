Casamicciola | colata detriti in mare | a rischio ecosistema

Nelle acque diesiste una prateria di questa pianta, protetta dalle legislazioni nazionale ed europea, e il trauma subito dal mare crea preoccupazioni per il suo futuro". Al momento non ...Le forti piogge che l'hanno colpita hanno provocato una frana che, dal monte Epomeo , è arrivata fino al mare , abbattendosi sul comune diTerme . Unadi fango e di terra ha ...Le tonnellate di fango e detriti finite in mare a causa della frana di Casamicciola potrebbero mettere a rischio l'ecosistema marino. L'allarme viene dall'ischia Marine Center, laboratorio di biologia ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Frana a Ischia, ultime news. Al via inchiesta su allarmi ignorati a Casamicciola. DIRETTA ...