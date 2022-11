Calcio | Gravina | ' Juve? Attenti al linciaggio di piazza'

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Napoli, 30 nov. - (Adnkronos) - "Se vogliamo andare suldinon è un problema, ma stiamo calmi perché temo che quel tema possa riguardare anche altri soggetti". Il presidente della Figc, Gabriele, commenta così a margine del convegno "& Welfare" a Napoli il procedimento in corso sullantus.

