Berlusconi | Maggiore impegno per neoassunti e pensioni

(Di mercoledì 30 novembre 2022) AGI - Parte domani l'iter in Commissione Bilancio alla Camera della manovra economica, con il parere al Presidente della Camera per la verifica del contenuto proprio, ovvero sugli articoli o i commi che eventualmente andranno stralciati dal testo perché ritenuti non attinenti alla legge di bilancio. La finanziaria, ha stabilito oggi la conferenza dei capigruppo, approderà in Aula a Montecitorio il 20 dicembre con le sedute prima di Natale che sono state calendarizzate fino a mezzanotte. La maggioranza di centrodestra punta a spedire in Senato il testo approvato alla Camera già prima del 25 dicembre., chiediamo ulterioredetassare neo assunti Silvioè intervenuto in videoconferenza all'assemblea del gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati che aveva all'ordine del giorno la legge di Bilancio. ...