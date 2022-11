Portogallo | Santos | vogliamo assicurarci il primo posto

(Di martedì 29 novembre 2022) "Non conta chi ha fatto ilgol, che sia Bruno Fernandes o Cristiano Ronaldo. Penso che sia stata una grande partita e il resto non conta. Tutta la squadra ha fatto una grande prestazione contro ...

Così il ct del, Fernando, dopo la partita con l'Uruguay, sbloccata da una rete assegnata a Bruno Fernandes ma contesa da CR7. "Ronaldo mi ha detto di aver toccato il pallone sul ...Le parole di Fernando, CT del, sulla vittoria della sua nazionale contro l'Uruguay al Mondiale Fernandoha commentato la vittoria delcontro l'Uruguay. "Durante l'intervallo ho detto ai ...Invasione di campo durante la partita. L'invasore indossava una maglietta con la scritta “Respect for iranian women”. L'uomo, che non è stato ripreso dalle telecamere, è stato fermato e riportato a bo ..."Non conta chi ha fatto il primo gol, che sia Bruno Fernandes o Cristiano Ronaldo. Penso che sia stata una grande partita e il resto non conta. Tutta la squadra ha fatto una grande prestazione contro ...