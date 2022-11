Micol Incorvaia prende una decisione nella notte al Grande Fratello

Leggi su 361magazine

(Di martedì 29 novembre 2022), tra le protagoniste della puntata di ieri sera, ha preso unaimportantee in casa è andata a dormire con un gieffinodopo la puntata ha chiaramente detto che il compagno Daniele Dal Moro non le interessa. Sembra che il suo cuore batta per un altro vippone, così come ha compreso la sorella Clizia che ieri sera le ha fatto una sorpresa, invitandola a seguire il suo cuore. Parole che la vippona sembra aver seguito alla lettera dal momento che ha deciso di passare lacon Edoardo Tavassi, con il quale c’è una certa affinità. I due si trovanoCasa da poche settimane, hanno fatto il loro ingresso lo scorso 3 novembre, insieme ad altri 4 vipponi: Sarah Altobello, Luca Onestini, ...