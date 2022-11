Lo scontro con l’Europa sull’obbligo del Pos e il tetto al contante

Leggi su linkiesta

(Di martedì 29 novembre 2022) Il governo Meloni proverà a salvare la norma che elimina le multe per chi non accetta pagamenti con la carta elettronica sotto la soglia dei 60 euro. Ma non intende andare allocon Bruxelles, assicurano i ministri, compromettendo l’interlocuzione sul monitoraggio e la riformulazione necessaria del Pnrr. Se non si potrà fare, il provvedimento inserito in manovra verrà accantonato. Un altro dietro front, scaturito questa volta dalla interlocuzione con la Commissione europea. Secondo gli esperti della “Task Force Recovery”, la norma è in contrasto con gli impegni presi dall’Italia nell’ambito dell’accordo sul Pnrr. «Va nella direzione opposta rispetto a quella indicata dalle raccomandazioni Ue», spiega una fonte europea alla Stampa. La misura, secondo Bruxelles, sconfessa la lotta all’evasione fiscale che era stata intrapresa da Mario Draghi, per la quale era già ...