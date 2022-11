L' ex confidente di Elisabetta pare si stia preparando asvelare ogni segreto della Megxit

(Di martedì 29 novembre 2022) Secondo diverse fonti a corte, Angela Kelly, 65 anni, rimasta a palazzo dopo la scomparsa di, lo scorso settembre, starebbe meditando una vendetta. Colei che, dal ruolo di assistente personale e dresser diII – responsabile negli ultimi venti anni del guardaroba Royal evestizione quotidianaregina – ne era diventata la leale, avrebbe deciso di scrivere un libro tutto suo, in risposta a quello di Harry, in libreria il prossimo 10 gennaio. ...

...è da sempredei reali anziani ed ha rivelato con dettagli senza precedenti come la regina fosse 'sinceramente felice della scelta della moglie del suo amato nipote'. Pare che...La principessa del Galles si è molto affezionata a lei e si fida in modo particolare, tanto da farla diventare la sua, come lo era Angela Kelly per la Regina. Ad accomunarle ... Il principe Harry nel mirino di Angela Kelly: la confidente della regina rivelerà i segreti dei Sussex Il principe Harry nel mirino di Angela Kelly: la confidente della regina rivelerà i segreti dei Sussex S econdo diverse fonti a corte, Angela Kelly, 65 anni, rimasta a palazzo dopo la scomparsa di El ...Il cancro, i figli, le sofferenze da vedova: il nuovo libro di Gyles Brandreth racconta alcuni lati inediti della sovrana ...