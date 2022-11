In galera chi concede abusi | scontro Pichetto - sindaci

Agenzia ANSA

...votò a favore econtro Strage di Casamicciola, è bufera sul 'decreto Genova' dopo la frana a Ischia: per Conte 'non fu condono" "Abusivismo Mettere insindaci elascia fare": la ..."Basterebbe mettere inil sindaco e tutti quelli che lasciano fare perche' i sindaci non devono lasciare costruire". Le parole del ministro dell'Ambiente, Pichetto, irrompono come una bomba nelle polemiche sull'... Frana Ischia, Musumeci: 'Condoni da rivedere'. Pichetto: 'In galera chi lascia costruire' - Politica «Deplorevole l'affermazione del ministro secondo cui contro l'abusivismo edilizio basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti coloro che lasciano costruire» ...NewTuscia – ROMA – “Bisogna soltanto inasprire le pene per chi non fa il suo dovere ... il quale per combattere l’abusivismo edilizio “basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che ...