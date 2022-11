(Di martedì 29 novembre 2022) Gaeta – La Sezione Operativa Navale di Gaeta, a seguito di un controllo in mare effettuato, congiuntamente con l’I.T.L. (Ispettorato Territoriale del Lavoro) di Latina, nelle acque dell’Isola dila scorsa estate, ha individuato un cittadino italiano, trovato alla conduzione di una imzione da diporto destinata al noleggio nautico. Soltanto a seguito di accertamenti scaturiti dall’incrocio delle informazioni sullo stato patrimoniale e reddituale delle persone fisiche e delle società, censite nelle banche dati del Corpo ed incrociate con i dati in possesso all’I.N.P.S., il medesimo soggetto, impiegato come lavoratore “in nero” per una società di noleggio, è risultato essere percettore deldidal mese di gennaio 2022, benché fosse rappresentante legale e socio amministratore di 2 Società di ...

Il Faro online

... nonché di una tentata estorsione ai danni di unlocale. L'indagine ha poi dimostrato ... che avrebbero agito quali trafficanti di cocaina in joint venturecitato clan camorristico di ...... gestisce un pub nel centro, è un, il padre era dirigente dell'allora provincia di ... forse stanca di stare solabimbo nato nell'ottobre del 2021, ha deciso di sganciare il post - ... Imprenditore col reddito di cittadinanza: beccato in vacanza in barca a Ponza PORDENONE - Trentotto ore di viaggio e il passaggio tra diversi livelli di controllo. Questa la piccola odissea che ha coinvolto il pordenonese Giacomo Solza, cercando di fare ritorno in ...L'odissea di un imprenditore del Mantovano. L'ultimo furto giovedì scorso: «Sono uscito mezz'ora per andare dal barbiere, quando sono tornato avevano ribaltato l'appartamento» ...