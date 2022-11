Bitonto-Bari | due mezzi pesanti ribaltati | incidente in autostrada Tratto chiuso per circa tre ore

Sulla A14 Bologna - Taranto, tranord, in direzione di Taranto, si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto all'altezza del km 664 che ha visto il coinvolgimento di due camion ribaltati che ...Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Alle ore 7:15 circa, sulla A14 Bologna - Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tranord, in direzione Taranto a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 664. L'incidente ha visto coinvolti due mezzi pesanti che urtandosi si sono ribaltati occupando l'intera ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...