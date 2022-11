Wanda Nara è alle Maldive con lui ” Da non credere”

Corriere dello Sport

... guarda le foto del gender reveal ALLE MALDIVEe Mauro Icardi, la foto della reunion TI POTREBBE INTERESSAREcontinua ad essere al centro del gossip internazionale, non solo per le sue ultime vicende sentimentali (dopo l'annuncio della separazione da, si è parlato prima di un flirt con LGante , ... Maxi Lopez non si nasconde, passerà il Natale con Wanda Nara: "Ecco cosa faremo" Wanda Nara continua ad essere al centro del gossip internazionale, non solo per le sue ultime vicende sentimentali (dopo l'annuncio della separazione da Icardi, si è parlato prima di un flirt con LGan ...Una vita da grande protagonista quella di Wanda Nara che tra copertine, gossip, social e tanto altro non smette mai di far discutere ...