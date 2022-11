Traffico Roma del 28-11-2022 ore 16 | 30

RomaDailyNews

- Giunto a Fiumicino proveniente dalla Spagna, Mario Palamara, latitante di spicco della '... Era anche ricercato per scontare una pena a 14 anni e 4 mesi perillecito di sostanze ...... dalle ore 10,30, alla Sala delle Bandiere del Parlamento Europeo, in Via IV Novembre n.149 a, ... ma anche allevierebbe quel danno ambientale causato daldi navi che sta sullo Stretto '. ... Traffico Roma del 28-11-2022 ore 08:30 - RomaDailyNews Per il periodo natalizio che va dall’8 dicembre fino all’8 gennaio Roma Capitale ha predisposto il piano della mobilità per le Feste. In merito alle Zone a Traffico Limitato è stata prevista l’ estens ...Una struttura di missione a Palazzo Chigi. E un piano per Roma, la città «più a rischio frane d'Italia». Sono i consigli che sussurra al governo Erasmo D'Angelis, ...