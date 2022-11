Non è l’Arena | Massimo Giletti sbotta | “In Italia le cose si fanno le cose alla membro di segugio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) La tragedia di Ischia è stata al centro dell’ultima puntata di Non è, quella andata in onda domenica 27 novembre. La discussione ha preso subito un taglio politico, incentrandosi sulla questione dell’abusivismo edilizio sull’isola e sui relativi condoni che si sono succeduti negli anni, fattori che potrebbero avere legami con la frana che si è distaccata all’alba di sabato 26 novembre travolgendo il comune di Casamicciola uccidendo 8 persone. Poi, ad un certo punto, in studio è arrivata la telefonata dell’ex senatore Lello Ciampolillo, ex pentastellato passato poi al Gruppo misto, che ha chiamato in diretta: “Io presentai un emendamento al condono del 2018 che prevedeva che entro sei mesi l’amministrazione doveva rispondere”, ha detto. “Cioè il silenzio assenso? Se nessuno risponde la casa è condonata?“, ha ...