L'uccellino in gabbia può costare caro. Sequestrato un pappagallino dalle guardie zoofile dell'Oipa di Roma

(Di lunedì 28 novembre 2022) Detenere inuccelli puòse appartengono a specie protette da normative nazionali o da convenzioni internazionali. È il caso di un uomo che asi è visto porre sotto sequestrodiun esemplare di Agapornis fischeri, un piccolo pappagallo conosciuto con il nome comune di “Inseparabile”. Il proprietario del piccolo volatile è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione illegale di specie protetta, essendo sprovvisto della necessaria documentazione di provenienza dell’animale. “L’Agapornis fischeri come quasi tutti i pappagalli, sono protetti dalla Convenzione di Washington, una convenzione internazionale sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche ...

L'uccellino in gabbia può costare caro: per un romano rischio condanna a 20mila euro