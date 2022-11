Fango su Ischia | trovata l' ottava vittima | è un uomo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Continuano i sopralluoghi da parte della Polizia Scientifica per la ricerca dei dispersi e il soccorso nei confronti dei cittadini coinvolti nella frana a. Sono oltre 200 gli uomini delle Forze dell'ordine e 150 i vigili del fuoco impiegati nelle operazioni. Un'è stata rinvenuta dai vigili del fuoco a, in seguito alla frana che si è verificata lo scorso sabato a Casamicciola. Si tratta di unnon ancora identificato. Sono ancora in corso le operazioni di recupero della salma. Salgono così a otto i decessi accertati, mentre restano quattro le persone disperse.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev