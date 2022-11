(Di lunedì 28 novembre 2022)si affrontano allo Stadio “Piercesare Tombolato” nella gara valevole per la quattordicesima giornata della Serie BKT 2022/2023. Calcio d’inizio alle ore 15:00. Di seguito il tabellino della partita:: Kastrati, Perticone, Tounkara, Antonucci, Beretta (22? st Magrassi), Frare, Vita, Carriero (22? st Mazzocco), Branca, Pavan (42? st Lopes Varela), CassandroA disposizione: Maniero, Del Fabro, Visentin, Donnarumma, Mattioli, Ciriello, Mastrantonio, DanziAllenatore: Gorini: Marson, Rispoli, Brescianini (22? st Brignola), Rigione, Calò, Larrivey (37? st Kornvig), D’Urso, Meroni (1? st Vaisanen), Merola (1? st Zilli), Martino (37? pt Gozzi), VocaA disposizione: Lai, Matosevic, Panico, Camigliano, Venturi, Sidibe, La VarderaAllenatore: Viali ARBITRO: Sig. Perenzoni Daniele ...

25' Antonucci (Ci), 81' Bringola (Co)

CALCIO - SERIE B 
12:30 Reggina - Benevento 2 - 2 
15:00 Brescia - SPAL 2 - 0 
15:00 Cittadella-Cosenza 1-1
15:00 Parma-Modena 1-2
15:00 Pisa-Ternana 3-1
15:00 Perugia-Genoa 1-0
15:00 Frosinone-Cagliari 2-2
15:00 Como-Bari 1-1

Prestazione opaca dei rossoblù silani, che si svegliano solo nel finale con il gol di Brignola e due potenziali occasioni per il vantaggio