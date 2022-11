Cina | aumentano le proteste contro la linea Covid - zero ma anche contro Xi

Euronews Italiano

- I manifestanti hanno preso di mira per la prima volta direttamente il Presidente cinese e i vertici del PCC. Tensione anche fra Pechino e Londra dopo che un giornalista della Bbc, che stava ...Leggi anche Laama i lockdown, perché il Dragone chiude le città nonostante pochi casi Covidpronta a prendersi il mondo, la pace in Ucraina è l'asso nella manica di Xi Xi Jinping '... VIDEO : Cina: divampa la rivolta, aumentano i pattugliamenti, fermati due giornalisti Manifestazioni contro la politica 'zero-Covid' a Pechino, Shanghai e Chengdu. (LaPresse) – Continuano le proteste in Cina contro la politica ‘zero-Covid’ e i lockdown imposti dal governo. NO ARCHIVE N ...(Teleborsa) - Il bilancio si conferma negativo a metà giornata per le principali borse europee penalizzate dalle incertezze innescate dalle proteste in Cina con la richiesta delle dimissioni ...