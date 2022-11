Camorra | Maxi operazione a Napoli E’ la più grande dal post pandemia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 novembre 2022)(ITALPRESS) – Dalle prime ore del mattino aè in corso una vastadell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato e in esecuzione di un’ ordinanza restrittiva, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 63 persone ritenute gravemente indiziate di associazione di tipo mafioso, estorsione e detenzione di armi, a vario titolo legate al cartello camorristico denominato De Luca – Bossa – Casella – Minichini – Rinaldi – Reale attivo nella zona orientale del Napoletano. Sono 63 i destinatari del provvedimento, in quanto ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso, estorsione e detenzione di armi. Il provvedimento dispone per 57 persone la custodia cautelare in carcere, per 2 gli arresti ...