Amici 22 | Rudy Zerbi fa una proposta forte come provvedimento disciplinare

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dopo la difficile puntata di ieri, in cui abbiamo visto Maria De Filippi rimproverare i ragazzi per la scarsa igiene all’interno della casetta in cui vivono, arrivano ulteriori sviluppi.aveva anticipato che quanto detto in puntata non si sarebbe fermato lì è arrivata infatti ladel professore che ha lasciato spiazzati tutti. Leggi anche: Dove vedere la replica di22 Ladel professore di canto: eliminazioni in arrivo L’ex produttore Sony si è stancato di sentire le scuse degli allievi e constatare quanto manchino di coraggio per ammettere i propri errori. Così ha deciso di chiedere undurissimo: senza se e senza ma, tutti gli allievi di22 verranno sottoposti ad una prova. Gli ultimi tre in classifica se ne ...