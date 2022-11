Torino | Miranchuk convince | ma per il riscatto Cairo vorrebbe uno sconto

Tuttosport

Uno dei meriti di Vagnati è stato quello di riuscire ad abbassare il tetto ingaggio delcon ... ma anche di saper mettere a segno colpi importanti, come S chuurs, Vlasic o. Ma non ...... ne conosceva le qualità, ampiamente confermate nel. L'ex del West Ham, che potrà essere ... è subentrato a Monza per ovviare all'infortunio di, quindi è sempre stato schierato titolare,... Miranchuk è mezzo Toro: torna fondamentale Miranchuk, Radonjic, Vlasic più Karamoh e Seck e volendo anche Ilkhan sono i giocatori che nel Torino agiscono alle spalle della punta. E in casi di emergenza possono farlo, ...Con Radonjic e Vlasic al Mondiale tocca al russo il ruolo di leader delle corsie offensive. In ferie si è ricaricato col gemello Anton ...