Stile azzeccagarbugli | Calenda umilia Conte con due parole | Guarda

(Di domenica 27 novembre 2022) "ha fatto un condono pericoloso a Ischia e cancellato l'unità di missione “Casa Italia” per l'unica ragione che l'aveva istituita, Matteo Renzi": Carlocommenta le dichiarazioni del leader del M5s a Mezz'ora in più. Ospite di Lucia Annunziata su Rai 3, infatti, l'ex premier ha negato di avere introdotto un condono a Ischia nel 2018, quando era presidente del Consiglio. Ne ha parlato nell'ambito della tragedia che ha coinvolto l'isola campana, colpita ieri da un'alluvione. Secondo Renzi, già intervenuto sulla questione, si trattò invece proprio di condono. E a tal proposito Repubblica ha fatto notare che la parola "condono" è proprio nel titolo della norma varata dal governo gialloverde quattro anni fa. Il leader di Azione adesso definisce "gravi errori" quelli commessi da Giuseppeall'epoca. E poi, sempre su ...

Ma cercare a posteriori di prendere in giro gli italiani con eloquioè anche peggio'. Così Carlo Calenda su twitter.... che ha usato l'educazione comeper mantenere le distanze tra le classi sociali e ... Piero Angela è stato uno degli uomini di buona volontà che più hanno fatto, cone ferma ...Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Conte ha fatto un condono pericoloso a Ischia e cancellato l unità di missione 'Casa Itali' per l unica ragione che l aveva istituita Matteo Renzi. Entrambi ...“L’articolo 25 del suo decreto legge parla esplicitamente di procedure per il condono ad Ischia. Giuseppe Conte si deve vergognare!”: lo afferma Matteo Renzi, attaccando il leader M5s. " Conte dice ch ...