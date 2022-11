La seconda apparizione della figlia di Kim Jong-Un

(Di domenica 27 novembre 2022) Ladi Kim-Un è apparsa in pubblico per lavolta nell'arco di una settimana. Le fotobambina, che dovrebbe avere 9-10 anni, con il leader nordcoreano sono state diffuse dalla KCNA (Korean Central News Agency). Le immagini scattate sempre nel contesto di un incontro con tecnici ed esperti legati a test di missili balistici.

